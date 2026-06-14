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23:00
ЯпонияНе начат

78-летний Адвокат установил рекорд чемпионатов мира

Наставник сборной Кюрасао Дик Адвокат вошёл в историю чемпионатов мира.
Фото: Getty Images
78-летний специалист стал самым возрастным наставником, руководившим командой в матче финальной стадии мундиаля.

Рекорд был установлен во время встречи первого тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Германии и Кюрасао. Таким образом, нидерландский тренер превзошёл достижение Мирослава Коубека, который несколькими днями ранее вывел сборную Чехии на матч против Южной Кореи в возрасте 74 лет и 283 дней.

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