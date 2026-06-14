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Германия уверенно обыгрывает Кюрасао после первого тайма

Первый тайм матча между сборными Германии и Кюрасао на чемпионате мира - 2026 завершился уверенным преимуществом немецкой команды.
Фото: ФИФА
К перерыву бундестим ведёт со счётом 3:1. Уже на шестой минуте отличился Феликс Нмеча, однако в середине тайма Ливано Комененсия восстановил равновесие. Перед перерывом Германия вновь вышла вперёд благодаря голу Нико Шлоттербека на 38-й минуте.

Уже в компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота сборной Кюрасао. Кай Хаверц уверенно реализовал 11-метровый удар.

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