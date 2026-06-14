Стали известны составы на матч Нидерланды - Япония

Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Японии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира - 2026.



Фото: ФИФА

Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, ван Дейк, ван де Вен, ван Хекке, де Йонг, Гравенберх, Рейндерс, Мален, Гакпо, Саммервилл.



Япония: Судзуки, Ито, Ватанабэ, Танигути, Камада, Сано, Доан, Накамура, Кубо, Уэда, Маэда.



Команды откроют для себя чемпионат мира очной встречей. Матч пройдёт в Арлингтоне, а стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.