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0 - 1 0 1
ШотландияЗавершен
Австралия
2 - 0 2 0
ТурцияЗавершен
Германия
7 - 1 7 1
КюрасаоЗавершен
Нидерланды
23:00
ЯпонияНе начат

Стали известны составы на матч Нидерланды - Япония

Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Японии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, ван Дейк, ван де Вен, ван Хекке, де Йонг, Гравенберх, Рейндерс, Мален, Гакпо, Саммервилл.

Япония: Судзуки, Ито, Ватанабэ, Танигути, Камада, Сано, Доан, Накамура, Кубо, Уэда, Маэда.

Команды откроют для себя чемпионат мира очной встречей. Матч пройдёт в Арлингтоне, а стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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