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Сборная Германии забила семь голов в ворота Кюрасао на ЧМ-2026

Сборная Германии с разгромной победы стартовала на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
В матче первого тура группы E бундестим не оставила шансов команде Кюрасао, отправив в её ворота семь мячей - 7:1.

Немцы быстро вышли вперёд благодаря голу Феликса Нмечи, однако Ливано Комененсия вскоре восстановил равновесие. После этого команда Германии полностью завладела инициативой и ещё до перерыва вернула себе преимущество усилиями Нико Шлоттербека и Кая Хаверца, реализовавшего пенальти.

Во втором тайме бундестим продолжила наращивать отрыв. Джамал Мусиала, Натаниэль Браун, Йозуа Киммих и Дениз Ундав довели счёт до разгромного.

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