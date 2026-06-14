Сборная Германии забила семь голов в ворота Кюрасао на ЧМ-2026

Сборная Германии с разгромной победы стартовала на чемпионате мира - 2026.



Фото: ФИФА

В матче первого тура группы E бундестим не оставила шансов команде Кюрасао, отправив в её ворота семь мячей - 7:1.



Немцы быстро вышли вперёд благодаря голу Феликса Нмечи, однако Ливано Комененсия вскоре восстановил равновесие. После этого команда Германии полностью завладела инициативой и ещё до перерыва вернула себе преимущество усилиями Нико Шлоттербека и Кая Хаверца, реализовавшего пенальти.



Во втором тайме бундестим продолжила наращивать отрыв. Джамал Мусиала, Натаниэль Браун, Йозуа Киммих и Дениз Ундав довели счёт до разгромного.