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Президент ФИФА поблагодарил сборную Ирана после матча с Новой Зеландией

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к футболистам сборной Ирана.
Фото: Getty Images
Президент ФИФА заявил, что иранская национальная команда объединила весь стадион вокруг себя.

"Сегодняшний матч был сложным, и при большей удаче вы могли бы победить. Но у вас ещё два матча, и в этих двух играх вы снова заставите мир гордиться тем, что вы делаете. Я знаю, через что вы проходите.

Сегодня вечером вы объединили весь стадион вокруг себя. Вы показали это миру и послали мощный сигнал. Большое вам спасибо", - приводит слова Инфантино RMC Sport.

Сегодня, 16 июня, состоялся матч в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Ирана и Новой Зеландии. Встреча проходила на стадионе "Соу-Фай" в США. Игра завершилась ничьей со счетом 2:2.

Ранее стало известно, что иранская национальная команда обязана покидать США после каждого матча мундиаля. Сборная базируется в мексиканском городе Тихуана.

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