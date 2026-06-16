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22:00
СенегалНе начат

Кирьяков объяснил, почему Франции будет непросто в игре с Сенегалом

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче Франции и Сенегала.
Фото: Getty Images
Сергей Кирьяков заявил, что футболисты европейской национальной команды не смогли полностью восстановиться после матчей за свои клубы.

"Французам будет непросто с Сенегалом. Перед чемпионатом мира Франция испытывала проблемы и даже проиграла один матч, поэтому сейчас всё на тоненького.

У звезд позади тяжелые чемпионаты, видно, что они тяжеленькие, не совсем свежие, в этом и есть шанс сборных-андердогов", - сказал Кирьяков "Матч ТВ".

Сегодня, 16 июня, состоится матч в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Сенегала. Встреча пройдет на стадионе "Метлайф" в США. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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