Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Саудовская Аравия
1 - 1 1 1
УругвайЗавершен
Иран
2 - 2 2 2
Новая ЗеландияЗавершен
Франция
22:00
СенегалНе начат

Экс-форвард сборной России сделал прогноз на матч Норвегия - Ирак

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко не ждёт серьёзной интриги в матче чемпионата мира - 2026 между Норвегией и Ираком.
Фото: Getty Images
По мнению экс-нападающего, европейская команда должна без особых проблем начать турнир с победы.

- Норвегия способна забить 3-4 мяча. Для меня здесь всё понятно. Не вижу, за счёт чего Ирак сможет выдержать давление. Норвежцы должны уверенно забирать эту игру и побеждать крупно, - приводит слова Павлюченко "Ставка ТВ".

Поединок первого тура группового этапа между сборными Ирака и Норвегии состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 1:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится