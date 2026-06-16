Экс-форвард сборной России сделал прогноз на матч Норвегия - Ирак

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- Норвегия способна забить 3-4 мяча. Для меня здесь всё понятно. Не вижу, за счёт чего Ирак сможет выдержать давление. Норвежцы должны уверенно забирать эту игру и побеждать крупно, - приводит слова Павлюченко "Ставка ТВ"

По мнению экс-нападающего, европейская команда должна без особых проблем начать турнир с победы.Поединок первого тура группового этапа между сборными Ирака и Норвегии состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 1:00 по московскому времени.