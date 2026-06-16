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Фёдоров назвал результат, которого могла добиться Россия на ЧМ-2026

Расширение чемпионата мира до 48 участников помогло бы сборной России преодолеть групповой этап. Такое мнение высказал бывший футболист национальной команды Узбекистана Андрей Фёдоров.
Фото: РФС
По словам экс-игрока, нынешний формат турнира заметно отличается от предыдущих розыгрышей, поскольку в финальную часть попало больше команд, уровень которых нельзя назвать высоким.

- На ЧМ-2026 сборная России вышла бы в плей-офф. Особенно с учётом нового формата. Впервые в истории участие в чемпионате мира принимают 48 команд. Из-за этого мы видим на ЧМ-2026 много средних сборных. У сборной России не возникло бы проблем в матче с ними. Но всё бы зависело от группы, в которую она попала, - приводит слова Фёдорова Metaratings.ru.

При этом бывший футболист отметил, что многое определила бы жеребьёвка. По его мнению, итоговый результат во многом зависел бы от соперников, доставшихся российской команде на групповом этапе.

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