Франция установила антирекорд на чемпионатах мира

Сборная Франции крайне неубедительно провела первый тайм стартового матча на чемпионате мира - 2026 против Сенегала.

Фото: ФИФА

Команда Дидье Дешама установила статистический антирекорд своих выступлений на мировых первенствах.



До перерыва французы сумели нанести лишь один удар по воротам соперника. Как сообщает Opta, это худший показатель для сборной Франции в первых таймах матчей чемпионатов мира с 1966 года, когда начала вестись подобная статистика.



При этом сенегальцы действовали значительно активнее впереди. За первые 45 минут африканская команда пробила по воротам французов пять раз