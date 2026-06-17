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Франция взяла верх над Сенегалом на ЧМ-2026, у Мбаппе дубль

Сборная Франции с победы стартовала на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
В матче первого тура группы I команда Дидье Дешама обыграла Сенегал со счётом 3:1.

Долгое время на табло сохранялись нули, однако во второй половине встречи французам удалось дожать соперника. На 66-й минуте Килиан Мбаппе замкнул передачу Майкла Олисе и вывел свою команду вперёд. Незадолго до конца основного времени преимущество европейцев удвоил Брэдли Баркола.

В компенсированное время интрига ненадолго вернулась в матч: Ибрагим Мбайе сократил отставание Сенегала. Впрочем, последнее слово осталось за Мбаппе. Уже в следующей атаке капитан французов оформил дубль и установил окончательный счёт.

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