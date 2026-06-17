Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Матч с Сенегалом стал особенным для Килиана Мбаппе не только из-за победы сборной Франции на старте чемпионата мира.

Фото: ФИФА

Оформив дубль, нападающий установил новый рекорд национальной команды по количеству забитых мячей.



Теперь на счету капитана французов 58 голов за сборную. По этому показателю он вышел на чистое первое место, обойдя Оливье Жиру, который завершил выступления за национальную команду с 57 забитыми мячами. Третью строчку в списке лучших бомбардиров занимает Тьерри Анри, отличившийся 51 раз.



Следующий матч на турнире французы проведут 23 июня против сборной Ирака.