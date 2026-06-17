Не Мбаппе: лучшим игроком матча Франция - Сенегал стал другой футболист

Не Килиан Мбаппе, оформивший дубль, а Майкл Олисе получил приз лучшему игроку матча Франция - Сенегал на чемпионате мира - 2026.

Фото: ФИФА

Полузащитник внёс ключевой вклад в победу французской команды со счётом 3:1. Именно после его передачи на 66-й минуте Мбаппе выскочил один на один с голкипером и открыл счёт в матче. Во втором тайме хавбек был одним из самых заметных футболистов на поле и регулярно создавал остроту у ворот соперника.



Примечательно, что для 24-летнего полузащитника этот матч стал первым на чемпионатах мира.