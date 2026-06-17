Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Саудовская Аравия
1 - 1 1 1
УругвайЗавершен
Иран
2 - 2 2 2
Новая ЗеландияЗавершен
Франция
3 - 1 3 1
СенегалЗавершен

Не Мбаппе: лучшим игроком матча Франция - Сенегал стал другой футболист

Не Килиан Мбаппе, оформивший дубль, а Майкл Олисе получил приз лучшему игроку матча Франция - Сенегал на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
Полузащитник внёс ключевой вклад в победу французской команды со счётом 3:1. Именно после его передачи на 66-й минуте Мбаппе выскочил один на один с голкипером и открыл счёт в матче. Во втором тайме хавбек был одним из самых заметных футболистов на поле и регулярно создавал остроту у ворот соперника.

Примечательно, что для 24-летнего полузащитника этот матч стал первым на чемпионатах мира.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится