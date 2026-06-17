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Дубль Холанда помог Норвегии уверенно обыграть Ирак

Сборная Норвегии уверенно стартовала на чемпионате мира - 2026, не оставив шансов Ираку в матче первого тура группы I.
Фото: ФИФА
Встреча завершилась победой скандинавской команды со счётом 4:1. Главным героем вечера стал Эрлинг Холанд. Форвард оформил дубль. Кроме него ворота соперника поразили Лео Эстигор и Кристиан Торстведт.

В составе иракской команды мяч на счету Аймена Хуссейна.

Чемпионат мира-2026

Группа I. 1 тур

Голы: Холанд, 29, 43, Эстигор, 76, Торстведт, 90+7 - Хуссейн, 39

Ирак: Хассан, Али, (Касем, 74), Тахсин, Хашем, Доски, Аль-Аммари, Байеш, (Моханад Али, 78), Исмаил, (Икбал, 59), Джасим, (Садун, 74), Аль-Хамади, (Фарджи, 59), Хуссейн.

Норвегия: Нюланн, Хеггем, Рюэрсон, Аер, Мёллер Вольфе, (Шельдеруп, 73), Эдегор, (Берг, 81), Берге, Эурснес, (Торстведт, 73), Сёрлот, (Бобб, 73), Холанд, Нуса, (Эстигор, 73).

Предупреждение: Тахсин, 86

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