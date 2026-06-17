Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Ирак
1 - 4 1 4
НорвегияЗавершен
Аргентина
3 - 0 3 0
АлжирЗавершен
Австрия
0 - 0 0 0
Иордания1 тайм
Португалия
20:00
ДР КонгоНе начат
Англия
23:00
ХорватияНе начат

Семшов оценил шансы Франции на победу на ЧМ-2026

Сборная Франции произвела сильное впечатление на Игоря Семшова после победы над Сенегалом в стартовом матче чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Французы добились победы со счётом 3:1.

Экс-игрок сборной России считает, что команда Дидье Дешама выглядит главным фаворитом турнира.

- Вопросы к Мбаппе? По первому тайму - да, как и ко многим. А по второму, я думаю, нет. Мы увидели команду, которая на данный момент является главным претендентом на кубок, - сказал Семшов в эфире "Матч ТВ".

Напомним, дубль в составе французской команды оформил Мбаппе, ещё один мяч забил Брэдли Баркола. Следующий матч на турнире сборная Франции проведёт 23 июня против Ирака.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится