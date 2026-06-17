Семшов оценил шансы Франции на победу на ЧМ-2026

Сборная Франции произвела сильное впечатление на Игоря Семшова после победы над Сенегалом в стартовом матче чемпионата мира - 2026.

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- Вопросы к Мбаппе? По первому тайму - да, как и ко многим. А по второму, я думаю, нет. Мы увидели команду, которая на данный момент является главным претендентом на кубок, - сказал Семшов в эфире "Матч ТВ".