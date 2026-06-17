Генич спрогнозировал исход матча Англия - Хорватия

Голов в матче Англии и Хорватии может оказаться немного. Такой прогноз на одну из самых ожидаемых встреч первого тура чемпионата мира - 2026 сделал Константин Генич.



Фото: соцсети Генича





- Совсем в лобовую ничью идти пока как-то стремновато. Поэтому предложу вариант ТМ (2,5). Мне что-то подсказывает, что это будет ничья 0:0, - цитирует Генича "РБ Спорт"

Матч между сборными Англии и Хорватии состоится вечером 17 июня. Команды встретятся в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира. По мнению комментатора, соперники вряд ли порадуют зрителей результативным футболом.Матч между сборными Англии и Хорватии состоится вечером 17 июня. Команды встретятся в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира.