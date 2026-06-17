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ДР Конго забила первый гол на чемпионатах мира за 52 года

Сборная ДР Конго прервала безголевую серию на чемпионатах мира, которая длилась более полувека.
Фото: Getty Images
Историческое достижение африканской команде принёс нападающий Йоан Висса в матче группового этапа ЧМ-2026 против Португалии.

Форвард отличился на 45+5-й минуте встречи, замкнув подачу в штрафную и восстановив равновесие в счёте. На момент публикации новости команды играют вничью - 1:1.

Этот гол стал для ДР Конго первым на чемпионатах мира за последние 52 года. Единственное предыдущее участие команды в финальной стадии турнира состоялось в 1974 году, когда сборная выступала под названием Заир. Тогда африканцы уступили Бразилии, Югославии и Шотландии, завершив турнир без забитых мячей и с разницей голов 0:14.

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