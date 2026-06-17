Стали известны составы на матч Англия - Хорватия

Сборные Англии и Хорватии определились с составами на матч первого тура группового этапа чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

Встреча начнётся в 23:00 по московскому времени.



Главный тренер англичан с первых минут выпустил на поле Пикфорда, Джеймса, Стоунза, Консу, О'Райли, Эллиота Андерсона, Райса, Джуда Беллингема, Нони Мадуэке, Гордона и Кейна.



В стартовый состав сборной Хорватии вошли Ливакович, Шутало, Вушкович, Гвардиол, Станишич, Модрич, Ковачич, Перишич, Сучич, Батурина и Муса.



Для обеих команд этот матч станет первым на турнире. В следующем туре Англия сыграет с Ганой, а хорваты встретятся со сборной Панамы.