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Англия
23:00
ХорватияНе начат

Стали известны составы на матч Англия - Хорватия

Сборные Англии и Хорватии определились с составами на матч первого тура группового этапа чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Встреча начнётся в 23:00 по московскому времени.

Главный тренер англичан с первых минут выпустил на поле Пикфорда, Джеймса, Стоунза, Консу, О'Райли, Эллиота Андерсона, Райса, Джуда Беллингема, Нони Мадуэке, Гордона и Кейна.

В стартовый состав сборной Хорватии вошли Ливакович, Шутало, Вушкович, Гвардиол, Станишич, Модрич, Ковачич, Перишич, Сучич, Батурина и Муса.

Для обеих команд этот матч станет первым на турнире. В следующем туре Англия сыграет с Ганой, а хорваты встретятся со сборной Панамы.

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