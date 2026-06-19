Гришин заявил, что сборная России могла бы выйти с первого места в группе на ЧМ-2026

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"С таким набором команд сборная России сто процентов вышла бы из группы. Но если бы попала к Испании, Франции и Германии - не оказалась бы в плей-офф. А попались бы нам ДР Конго, Кабо-Верде, Саудовская Аравия или Катар - вышли бы с первого места и попали на слабого соперника", - сказал Гришин "Чемпионату"

Александр Гришин уверен, что национальная команда России смогла бы выйти из группы на чемпионате мира-2026.Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в трёх странах - Мексике, Канаде и Соединённых Штатах Америки. В мундиале выступают 48 национальных команд.Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований с конца февраля 2022 года. На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 35-е место в рейтинге национальных команд ФИФА.