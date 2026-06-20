Гусев отметил одну сборную на ЧМ-26

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- Кстати, хотел бы отметить Англию. Очень понравились во втором тайме матча с Хорватией. Думаю, они точно дойдут до полуфинала, если будут так играть, - приводит слова Гусева "Чемпионат"

По совам Гусева, ему понравилась игра сборной Англии.В первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года национальная команда Англии одержала победу над сборной Хорватии со счетом 4:2. Англичане попали в квартет L, также в этой группе играют Гана, Хорватия и Панама. Во втором туре группового этапа мундиаля команда Томаса Тухеля сыграет с Ганой.