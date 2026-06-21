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Колыванов заявил, что чемпионат мира-2026 неинтересен без сборной России

Бывший российский футболист Игорь Колыванов признался, что не слишком пристально следит за всеми матчами чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФК "Текстильщик"
По словам Колыванова, турнир было бы гораздо интереснее смотреть, если бы на нём играла сборная России.

"Смотрел не все ночные матчи чемпионата мира, видел только игру Аргентины и Алжира. Без России неинтересно смотреть этот турнир. Всегда хочется болеть за свою команду.

Всё самое интересное начнётся с 1/8 финала. Сейчас есть отдельные матчи, которые неплохо смотрятся, но на турнире играют несколько команд достаточно среднего уровня", — отметил Колыванов в беседе с "Чемпионатом".

Сборная России отстранена от международных соревнований с марта 2022 года. Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.

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