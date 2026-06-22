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Уругвай и Кабо-Верде объявили составы на игру ЧМ-2026

Определились стартовые составы сборных Уругвая и Кабо-Верде на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Встреча пройдёт в ночь на 22 июня и начнётся в 01:00 мск.

Уругвай: Муслера, Варела, Касерес, Оливера, Санабрия, Араухо Вильчес, Вальверде, Бентанкур, Угарте, Каноббио, Виньяс.

Кабо-Верде: Возинья, Морейра, Лопес, Боржеш, Лопеш Кабрал, Мендеш, Ленини, Арканжу, Родригеш, Монтейру, Беншимол.

В стартовом туре уругвайцы поделили очки с Саудовской Аравией, а команда Кабо-Верде преподнесла одну из главных сенсаций начала турнира, сыграв вничью со сборной Испании.

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