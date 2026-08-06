Встреча в Санкт-Петербурге завершилась минимальной победой сине-бело-голубых со счетом 1:0. Соболев появился на поле на 63-й минуте. После встречи он прошел через микст-зону, не остановившись для комментариев журналистам.
Ранее форвард объяснил свое решение прекратить общение с прессой. По словам Соболева, поводом стала публикация информации о переходе его сына Сергея в академию "Зенита".
Источник: "Советский спорт"
Соболев проигнорировал прессу после матча с "Балтикой"
Нападающий "Зенита" Александр Соболев вновь отказался общаться с представителями СМИ после матча первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Балтики".
Фото: ФК "Зенит"