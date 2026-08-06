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Соболев проигнорировал прессу после матча с "Балтикой"

Нападающий "Зенита" Александр Соболев вновь отказался общаться с представителями СМИ после матча первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Балтики".
Фото: ФК "Зенит"
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась минимальной победой сине-бело-голубых со счетом 1:0. Соболев появился на поле на 63-й минуте. После встречи он прошел через микст-зону, не остановившись для комментариев журналистам.

Ранее форвард объяснил свое решение прекратить общение с прессой. По словам Соболева, поводом стала публикация информации о переходе его сына Сергея в академию "Зенита".

Источник: "Советский спорт"

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