Инфантино готов отдать Марокко финал ЧМ-2030 в обмен на поддержку - источник

Президент ФИФА Джанни Инфантино готов поддержать проведение финала чемпионата мира 2030 года в Марокко в обмен на политическую поддержку своей кандидатуры на предстоящих выборах главы организации.

Об этом сообщает британское издание The Times. По информации источника, Инфантино рассматривает вариант с передачей Марокко права принять решающий матч турнира. В обмен он хочет получить поддержку от Марокко на выборах президента ФИФА.



Ранее президент Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лусан заявлял, что финал мирового первенства пройдет в Испании. Окончательное решение по месту проведения матча остается за ФИФА.



Чемпионат мира 2030 года состоится в Испании, Португалии и Марокко, а первые матчи турнира также примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.