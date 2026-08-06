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Инфантино готов отдать Марокко финал ЧМ-2030 в обмен на поддержку - источник
Сегодня, 01:37
Президент ФИФА Джанни Инфантино готов поддержать проведение финала чемпионата мира 2030 года в Марокко в обмен на политическую поддержку своей кандидатуры на предстоящих выборах главы организации.
Об этом сообщает британское издание The Times. По информации источника, Инфантино рассматривает вариант с передачей Марокко права принять решающий матч турнира. В обмен он хочет получить поддержку от Марокко на выборах президента ФИФА.
Ранее президент Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лусан заявлял, что финал мирового первенства пройдет в Испании. Окончательное решение по месту проведения матча остается за ФИФА.
Чемпионат мира 2030 года состоится в Испании, Португалии и Марокко, а первые матчи турнира также примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.
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Джанни Инфантино
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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