Астана получила право провести конгресс УЕФА в 2027 году

В 2027 году Астана станет местом проведения очередного конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций.

Фото: УЕФА

Именно в столице Казахстана 22 апреля состоится 51-е по счету заседание высшего органа УЕФА. Об этом сообщило Министерство туризма и спорта Казахстана.



В ходе конгресса делегатам предстоит принять ряд стратегически важных решений, которые повлияют на дальнейшее развитие европейского футбола. Одним из ключевых событий станет избрание президента УЕФА и нового состава исполнительного комитета.



Организаторы ожидают участие представителей всех 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА. Кроме того, в Астану прибудут делегации ФИФА, европейских лиг, клубных объединений и других международных футбольных структур.