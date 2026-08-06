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Астана получила право провести конгресс УЕФА в 2027 году

В 2027 году Астана станет местом проведения очередного конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций.
Фото: УЕФА
Именно в столице Казахстана 22 апреля состоится 51-е по счету заседание высшего органа УЕФА. Об этом сообщило Министерство туризма и спорта Казахстана.

В ходе конгресса делегатам предстоит принять ряд стратегически важных решений, которые повлияют на дальнейшее развитие европейского футбола. Одним из ключевых событий станет избрание президента УЕФА и нового состава исполнительного комитета.

Организаторы ожидают участие представителей всех 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА. Кроме того, в Астану прибудут делегации ФИФА, европейских лиг, клубных объединений и других международных футбольных структур.

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