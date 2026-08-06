Бразилец удалил все публикации, а также убрал из описания профиля упоминание испанского клуба.
Такой шаг футболиста вызвал обсуждение на фоне продолжающихся слухов о его возможном уходе из Мадрида. Ранее СМИ сообщали, что "Арсенал" всерьез рассматривает возможность подписания 26-летнего форварда.
Также была информация, что Винисиуса не устраивают условия, которые предлагает "Реал" для продления контракта.
Звезда "Реала" очистил соцсети на фоне слухов об уходе
Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор неожиданно очистил свои страницы в социальных сетях.
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