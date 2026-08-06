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Звезда "Реала" очистил соцсети на фоне слухов об уходе

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор неожиданно очистил свои страницы в социальных сетях.
Фото: Getty Images
Бразилец удалил все публикации, а также убрал из описания профиля упоминание испанского клуба.

Такой шаг футболиста вызвал обсуждение на фоне продолжающихся слухов о его возможном уходе из Мадрида. Ранее СМИ сообщали, что "Арсенал" всерьез рассматривает возможность подписания 26-летнего форварда.

Также была информация, что Винисиуса не устраивают условия, которые предлагает "Реал" для продления контракта.

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