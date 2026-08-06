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Баринов отреагировал на оскорбления фанатов "Локомотива": таких слов я не заслужил

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов признался, что ему было неприятно слышать оскорбления со стороны фанатов "Локомотива" во время кубкового матча.
Фото: ПФК ЦСКА
При этом хавбек отметил, что не держит зла на болельщиков бывшего клуба. По словам Баринова, поклонники железнодорожников не знают всех обстоятельств его перехода в ЦСКА.

- Спокойно отреагировал на выкрики фанатов, но на душе неспокойно. Они не знали всей правды о моем переходе. Очень сильно им благодарен, но таких слов не заслужил.

Эти болельщики поддерживали меня на протяжении всей карьеры в "Локомотиве". В игре слышал, но воспринимал с улыбкой. После матча поблагодарил, - цитирует Баринова Sport24.

После завершения встречи Баринов подошел к трибуне "Локомотива" и поблагодарил болельщиков аплодисментами. Этот жест вызвал неоднозначную реакцию фанатов, а позднее полузащитник вступил в словесную перепалку с одним из них за пределами стадиона.

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