Баринов отреагировал на оскорбления фанатов "Локомотива": таких слов я не заслужил

- Спокойно отреагировал на выкрики фанатов, но на душе неспокойно. Они не знали всей правды о моем переходе. Очень сильно им благодарен, но таких слов не заслужил.
Эти болельщики поддерживали меня на протяжении всей карьеры в "Локомотиве". В игре слышал, но воспринимал с улыбкой. После матча поблагодарил, - цитирует Баринова Sport24.
После завершения встречи Баринов подошел к трибуне "Локомотива" и поблагодарил болельщиков аплодисментами. Этот жест вызвал неоднозначную реакцию фанатов, а позднее полузащитник вступил в словесную перепалку с одним из них за пределами стадиона.