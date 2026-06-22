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Воробьёв ответил, за кого болеет на чемпионате мира

Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьёв признался, что не переживает ни за одну из команд, выступающих на чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФК "Локомотив"
Футболист отметил, что на нынешнем турнире он следит за выступлениями защитника Сесара Монтеса, который является его партнёром по московскому клубу.

- У меня нет симпатий ни к одной сборной. Не болею ни за кого. Болею за Россию. Ну и поддерживаем Монтеса, понятное дело, наш одноклубник, - приводит слова Воробьёва "Советский спорт".

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и стал первым в истории турниром с участием 48 национальных команд. Сборная России на мундиаль не отбиралась и уже несколько лет проводит только товарищеские матчи.

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