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Сборные Аргентины и Австрии объявили стартовые составы на матч ЧМ

Стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Австрии на матч ЧМ-2026.
Фото: сборная Аргентины
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Медина, Де Пауль, Мак Аллистер, Фернандес, Альмада, Месси, Лаутаро Мартинес.

Австрия: Александр Шлагер, Лаймер, Пош, Алаба, Дансо, Зайвальд, Ксавер Шлагер, Шмид, Ваннер, Забитцер, Грегорич.

Сегодня, 22 июня, состоится матч в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Австрии. Встреча пройдет на стадионе "Эй-Ти-энд-Ти" в США. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

На данный момент южноамериканская национальная команда занимает первое место в турнирной таблице группы J. Австрия располагается на второй строчке.

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