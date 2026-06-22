Сборные Аргентины и Австрии объявили стартовые составы на матч ЧМ

Стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Австрии на матч ЧМ-2026.

Фото: сборная Аргентины

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Медина, Де Пауль, Мак Аллистер, Фернандес, Альмада, Месси, Лаутаро Мартинес.



Австрия: Александр Шлагер, Лаймер, Пош, Алаба, Дансо, Зайвальд, Ксавер Шлагер, Шмид, Ваннер, Забитцер, Грегорич.



Сегодня, 22 июня, состоится матч в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Австрии. Встреча пройдет на стадионе "Эй-Ти-энд-Ти" в США. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.



На данный момент южноамериканская национальная команда занимает первое место в турнирной таблице группы J. Австрия располагается на второй строчке.