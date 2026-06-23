Начало второго тайма матча Франция - Ирак отложили - известна причина

Матч между сборными Франции и Ирака на чемпионате мира 2026 года не удалось возобновить сразу после перерыва.

Фото: ФИФА

Организаторы были вынуждены отложить старт второго тайма из-за неблагоприятных погодных условий. По ходу концовки первой половины встречи над стадионом "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии начался сильный дождь. После ухода команд в раздевалки была объявлена грозовая опасность, поэтому возвращение футболистов на поле перенесли на 15 минут.



Единственный мяч в первом тайме забил Килиан Мбаппе, отличившийся на 14-й минуте после передачи Майкла Олисе.