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Начало второго тайма матча Франция - Ирак отложили - известна причина

Матч между сборными Франции и Ирака на чемпионате мира 2026 года не удалось возобновить сразу после перерыва.
Фото: ФИФА
Организаторы были вынуждены отложить старт второго тайма из-за неблагоприятных погодных условий. По ходу концовки первой половины встречи над стадионом "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии начался сильный дождь. После ухода команд в раздевалки была объявлена грозовая опасность, поэтому возвращение футболистов на поле перенесли на 15 минут.

Единственный мяч в первом тайме забил Килиан Мбаппе, отличившийся на 14-й минуте после передачи Майкла Олисе.

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