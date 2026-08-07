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Гвардиола повлиял на решение Родри отказаться от "Реала" - источник

Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сыграл важную роль в решении Родри продолжить карьеру в "Барселоне".
Фото: Getty Images
По информации журналиста Мигеля Бласкеса, на протяжении длительного времени Родри был настроен на переход в мадридский "Реал", однако в итоге изменил свои планы. Утверждается, что на этой неделе Гвардиола лично связался с хавбеком и посоветовал ему сделать выбор в пользу каталонцев.

Ранее сообщалось, что "Барселона" уже согласовала с футболистом условия личного контракта и готовится начать переговоры с "Манчестер Сити" о его трансфере.

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