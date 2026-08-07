УЕФА по-прежнему не доверяет Инфантино

УЕФА не собирается отказываться от бойкота турниров ФИФА, несмотря на недавние переговоры между сторонами.

Фото: УЕФА

Как пишет Sky News, в европейском футбольном союзе заявили, что для нормализации отношений ФИФА должна не только окончательно отказаться от идеи продажи коммерческих прав на крупнейшие турниры, но и гарантировать, что подобные инициативы больше не будут выдвигаться.



Кроме того, в УЕФА по-прежнему не доверяют президенту ФИФА Джанни Инфантино, считая, что опубликованное после встречи в Марокко заявление не решило существующих разногласий.



На этом фоне сохраняется неопределенность относительно участия европейских сборных на чемпионате мира среди женщин до 20 лет, который в ближайшее время пройдет в Польше.