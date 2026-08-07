Канчельскис: время покажет, правильный ли выбор сделал "Спартак"

- Даку однозначно является потерей для "Рубина". Много футболистов приходили в "Спартак". Кому-то удавалось вписаться, кому-то - нет. Примет ли его команда? Как он будет чувствовать себя в новом клубе? Тоже нужно время. Надо посмотреть, как его будет использовать Карседо. В любом случае для "Рубина" это потеря, а для "Спартака" - неизвестно. Правильный ли выбор сделали или нет. Время покажет, - цитирует специалиста "Чемпионат".
О переходе Даку "Спартак" объявил 6 августа. До этого 28-летний форвард выступал за "Рубин", где за два сезона провел 93 матча, забил 38 голов и отдал 13 результативных передач.