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Стало известно новое время возобновления матча Франция - Ирак

Стало известно новое время возобновления матча между сборными Франции и Ирака на чемпионате мира 2026 года, который был прерван из-за неблагоприятных погодных условий в Филадельфии.
Фото: Getty Images
По информации RMC Sport, футболисты должны выйти на предматчевую разминку в 02:30 по московскому времени. Если погодная обстановка позволит, второй тайм стартует в 02:50 мск.

После завершения первого тайма команды не смогли вовремя вернуться на поле. Причиной стала грозовая опасность, из-за которой организаторы уже несколько раз переносили возобновление второго тайма.

Матч, напомним, начался в 00:00. Перерыв длится уже примерно полтора часа.

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