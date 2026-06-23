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Глеб поделился мнением о рекорде Месси по голам на чемпионатах мира

Бывший белорусский футболист Александр Глеб оценил рекорд нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси по забитым мячам в финальных стадиях чемпионатов мира.
Фото: Global Look Press
В матче со сборной Австрии (2:0) Месси оформил дубль, став лучшим бомбардиром в истории мировых первенств. Теперь на его счету — 18 голов. По словам Глеба, игравшего с Месси за "Барселону", рекорды Лионеля даже в 38 лет не вызывают удивления.

"Месси и так самый легендарный и лучший. То, что он бьёт рекорды даже в 38 лет, неудивительно. Всем, кто сейчас смотрит матчи Месси, надо наслаждаться. Он ведь тоже скоро закончит, здорово, что мы ещё можем наблюдать за этим.

Я бы не сравнивал его и Роналду. В мире много фанатов Месси и много тех, кто считает Роналду лучшим. В истории футбола таких ситуаций было много. Но лично для меня это два легендарнейших и талантливейших футболиста", — передаёт слова Глеба "Чемпионат".

В активе Лионеля Месси — 5 голов в двух матчах на ЧМ-2026. Сборная Аргентина гарантировала себе выход в 1/16 финала турнира с первого места в группе J.

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