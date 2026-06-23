Глеб поделился мнением о рекорде Месси по голам на чемпионатах мира

Бывший белорусский футболист Александр Глеб оценил рекорд нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси по забитым мячам в финальных стадиях чемпионатов мира.

Фото: Global Look Press

"Месси и так самый легендарный и лучший. То, что он бьёт рекорды даже в 38 лет, неудивительно. Всем, кто сейчас смотрит матчи Месси, надо наслаждаться. Он ведь тоже скоро закончит, здорово, что мы ещё можем наблюдать за этим.