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Роналду оформил дубль в матче с Узбекистаном

Сборная Португалии увеличила преимущество в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Узбекистана.
Фото: ФИФА
К 39-й минуте команда Роберто Мартинеса ведёт со счётом 3:0.

Главным героем встречи остаётся Криштиану Роналду. Капитан португальцев сначала открыл счёт на шестой минуте, а затем вновь поразил ворота соперника на 39-й минуте, оформив дубль.

Ещё один мяч в составе сборной Португалии забил Нуну Мендеш.

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