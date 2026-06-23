Роналду оформил дубль в матче с Узбекистаном

Сборная Португалии увеличила преимущество в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Узбекистана.

Фото: ФИФА





Главным героем встречи остаётся



Ещё один мяч в составе сборной Португалии забил Нуну Мендеш. К 39-й минуте команда Роберто Мартинеса ведёт со счётом 3:0.Главным героем встречи остаётся Криштиану Роналду . Капитан португальцев сначала открыл счёт на шестой минуте, а затем вновь поразил ворота соперника на 39-й минуте, оформив дубль.Ещё один мяч в составе сборной Португалии забил Нуну Мендеш.