Как пишет "Чемпионат", 29-летний игрок стал приоритетным вариантом красно-белых на позицию вингера.
Коррея защищает цвета кипрской команды с 2024 года и способен действовать на фланге атаки. В минувшем сезоне футболист провел 23 встречи и записал на свой счет десять голов.
"Спартак" в новом сезоне РПЛ набрал шесть очков в двух матчах и идёт на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.
"Спартак" проявляет интерес к вингеру "Пафоса" - источник
Московский "Спартак" рассматривает возможность усиления атакующей линии футболистом "Пафоса" Жоау Корреей.
Фото: Getty Images