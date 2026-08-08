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"Спартак" проявляет интерес к вингеру "Пафоса" - источник

Московский "Спартак" рассматривает возможность усиления атакующей линии футболистом "Пафоса" Жоау Корреей.
Фото: Getty Images
Как пишет "Чемпионат", 29-летний игрок стал приоритетным вариантом красно-белых на позицию вингера.

Коррея защищает цвета кипрской команды с 2024 года и способен действовать на фланге атаки. В минувшем сезоне футболист провел 23 встречи и записал на свой счет десять голов.

"Спартак" в новом сезоне РПЛ набрал шесть очков в двух матчах и идёт на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.

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