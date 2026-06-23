Роналду крикнул "Я вернулся" после победы Португалии над Узбекистаном



Криштиану Роналду подвёл итог матча с Узбекистаном короткой фразой в камеру.

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После победы Португалии со счётом 5:0 во втором туре ЧМ-2026 форвард произнёс: "Я вернулся".



В этой встрече 41-летний капитан португальцев забил два мяча. Роналду открыл счёт на шестой минуте, а перед перерывом оформил дубль, отличившись на 39-й. Эти голы позволили нападающему выйти на первое место в истории сборной Португалии по числу мячей на чемпионатах мира. Теперь в его активе 10 голов на мундиалях. Прежний рекорд принадлежал Эйсебио.



Для Португалии матч с Узбекистаном стал первой победой на турнире. Команда Роберто Мартинеса забила пять безответных мячей и набрала четыре очка после двух туров.