Суперкомпьютер Opta изменил главного фаворита на ЧМ-2026

Сборная Аргентины возглавила список главных претендентов на победу на чемпионате мира 2026 года по оценке суперкомпьютера Opta.



Фото: ФИФА

После двух туров группового этапа действующие чемпионы мира поднялись на первое место в обновлённом рейтинге. Вероятность победы аргентинцев на турнире оценивается в 15,46%.



Следом располагается сборная Франции, чьи шансы на завоевание титула составляют 15,06%. Замыкает первую тройку Испания с показателем 12,48%. В пятёрку фаворитов также вошли Англия (9,48%) и Португалия (6,71%).



Примечательно, что перед стартом мирового первенства именно испанская сборная считалась главным претендентом на трофей по версии аналитической платформы.