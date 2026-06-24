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Суперкомпьютер Opta изменил главного фаворита на ЧМ-2026

Сборная Аргентины возглавила список главных претендентов на победу на чемпионате мира 2026 года по оценке суперкомпьютера Opta.
Фото: ФИФА
После двух туров группового этапа действующие чемпионы мира поднялись на первое место в обновлённом рейтинге. Вероятность победы аргентинцев на турнире оценивается в 15,46%.

Следом располагается сборная Франции, чьи шансы на завоевание титула составляют 15,06%. Замыкает первую тройку Испания с показателем 12,48%. В пятёрку фаворитов также вошли Англия (9,48%) и Португалия (6,71%).

Примечательно, что перед стартом мирового первенства именно испанская сборная считалась главным претендентом на трофей по версии аналитической платформы.

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