Бубнов высказался о сравнении Месси и Марадоны

Александр Бубнов высказался о сравнении двух самых известных аргентинских футболистов в истории - Лионеля Месси и Диего Марадоны.

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- С точки зрения профессионализма их тоже нельзя сравнивать. Месси - настоящий профессионал. А этот - наркоман. Гулял, что он там творил, все знают, - заявил Бубнов на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

По мнению эксперта, между ними существует серьёзная разница в отношении к профессии.Капитан сборной Аргентины результативно проводит нынешний мундиаль, имея в активе пять забитых мячей. Аргентинец помог своей команде досрочно выйти в плей-офф.