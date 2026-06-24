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Бубнов высказался о сравнении Месси и Марадоны

Александр Бубнов высказался о сравнении двух самых известных аргентинских футболистов в истории - Лионеля Месси и Диего Марадоны.
Фото: ФИФА
По мнению эксперта, между ними существует серьёзная разница в отношении к профессии.

- С точки зрения профессионализма их тоже нельзя сравнивать. Месси - настоящий профессионал. А этот - наркоман. Гулял, что он там творил, все знают, - заявил Бубнов на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Капитан сборной Аргентины результативно проводит нынешний мундиаль, имея в активе пять забитых мячей. Аргентинец помог своей команде досрочно выйти в плей-офф.

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