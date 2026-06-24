Стали известны составы на матч Шотландия - Бразилия на ЧМ-2026

В ночь на 25 июня сборные Шотландии и Бразилии сыграют в третьем туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Фото: ФИФА

Шотландия начнёт матч в следующем составе: Ганн, Паттерсон, Маккенна, Хендри, Робертсон, Мактоминей, Макгинн, Маклин, Фергюсон, Доук, Шанклэнд.



У Бразилии с первых минут выйдут: Алисон, Данило, Магальяйнс, Маркиньос, Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Пакета, Райан, Винисиус, Кунья.



После двух туров Бразилия набрала четыре очка и возглавляет группу C. У Шотландии три балла и третья позиция.