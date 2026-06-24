Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Панама
0 - 1 0 1
ХорватияЗавершен
Колумбия
1 - 0 1 0
ДР КонгоЗавершен
Босния и Герцеговина
3 - 1 3 1
КатарЗавершен
Швейцария
2 - 1 2 1
КанадаЗавершен

Стали известны составы на матч Шотландия - Бразилия на ЧМ-2026

В ночь на 25 июня сборные Шотландии и Бразилии сыграют в третьем туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФИФА
Шотландия начнёт матч в следующем составе: Ганн, Паттерсон, Маккенна, Хендри, Робертсон, Мактоминей, Макгинн, Маклин, Фергюсон, Доук, Шанклэнд.

У Бразилии с первых минут выйдут: Алисон, Данило, Магальяйнс, Маркиньос, Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Пакета, Райан, Винисиус, Кунья.

После двух туров Бразилия набрала четыре очка и возглавляет группу C. У Шотландии три балла и третья позиция.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится