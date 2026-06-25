Стало известно, кто будет работать с Зиданом в сборной Франции - источник

Стал известен возможный состав штаба Зинедина Зидана в сборной Франции.



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Как пишет L'Equipe, назначение на пост рулевого сборной Франции Зидан все ближе. В тренерский штаб Зидана может войти ещё одна легенда французского футбола - бывший голкипер национальной команды Фабьен Бартез. Ожидается, что чемпион мира 1998 года станет одним из помощников специалиста.



Последним местом работы Зидана был "Реал", который он покинул в 2021 году. С тех пор французский тренер оставался без клуба и неоднократно связывался со сборной своей страны.



Сейчас национальную команду Франции возглавляет Дидье Дешам.