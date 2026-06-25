Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Панама
0 - 1 0 1
ХорватияЗавершен
Колумбия
1 - 0 1 0
ДР КонгоЗавершен
Босния и Герцеговина
3 - 1 3 1
КатарЗавершен
Швейцария
2 - 1 2 1
КанадаЗавершен

Стало известно, кто будет работать с Зиданом в сборной Франции - источник

Стал известен возможный состав штаба Зинедина Зидана в сборной Франции.
Фото: Getty Images
Как пишет L'Equipe, назначение на пост рулевого сборной Франции Зидан все ближе. В тренерский штаб Зидана может войти ещё одна легенда французского футбола - бывший голкипер национальной команды Фабьен Бартез. Ожидается, что чемпион мира 1998 года станет одним из помощников специалиста.

Последним местом работы Зидана был "Реал", который он покинул в 2021 году. С тех пор французский тренер оставался без клуба и неоднократно связывался со сборной своей страны.

Сейчас национальную команду Франции возглавляет Дидье Дешам.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится