Барбоза ответил, считает ли Бразилию претендентом на титул

Паулу Барбоза уверен, что сборная Бразилии способна вмешаться в борьбу за главный трофей чемпионата мира 2026 года.



Фото: ФИФА

- Бразилия будет бороться, чтобы выиграть чемпионат мира. Это всегда была главная цель команды. На этом турнире они способны сделать это, потому что у них индивидуально сильные игроки, - передаёт слова эксперта "Советский спорт"

По мнению агента, команда Карло Анчелотти ещё не показала весь свой потенциал и может прибавить по ходу турнира.После двух матчей на турнире команда Анчелотти имеет в активе четыре очка. Бразилия начала чемпионат мира с ничьей против Марокко (1:1), а затем уверенно переиграла Гаити со счётом 3:0.