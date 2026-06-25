Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Шотландия
0 - 3 0 3
БразилияЗавершен
Марокко
4 - 2 4 2
ГаитиЗавершен
ЮАР
04:00
Южная КореяНе начат
Чехия
04:00
МексикаНе начат
Эквадор
23:00
ГерманияНе начат
Кюрасао
23:00
Кот-д`ИвуарНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
16:00
НефтехимикНе начат
Краснодар
17:00
ПСКНе начат

Барбоза ответил, считает ли Бразилию претендентом на титул

Паулу Барбоза уверен, что сборная Бразилии способна вмешаться в борьбу за главный трофей чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФИФА
По мнению агента, команда Карло Анчелотти ещё не показала весь свой потенциал и может прибавить по ходу турнира.

- Бразилия будет бороться, чтобы выиграть чемпионат мира. Это всегда была главная цель команды. На этом турнире они способны сделать это, потому что у них индивидуально сильные игроки, - передаёт слова эксперта "Советский спорт".

После двух матчей на турнире команда Анчелотти имеет в активе четыре очка. Бразилия начала чемпионат мира с ничьей против Марокко (1:1), а затем уверенно переиграла Гаити со счётом 3:0.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится