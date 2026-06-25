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Барбоза ответил, считает ли Бразилию претендентом на титул
Сегодня, 02:08
Паулу Барбоза уверен, что сборная Бразилии способна вмешаться в борьбу за главный трофей чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФИФА
По мнению агента, команда Карло Анчелотти ещё не показала весь свой потенциал и может прибавить по ходу турнира.
- Бразилия будет бороться, чтобы выиграть чемпионат мира. Это всегда была главная цель команды. На этом турнире они способны сделать это, потому что у них индивидуально сильные игроки, - передаёт слова эксперта
"Советский спорт"
.
После двух матчей на турнире команда Анчелотти имеет в активе четыре очка. Бразилия начала чемпионат мира с ничьей против Марокко (1:1), а затем уверенно переиграла Гаити со счётом 3:0.
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Пауло Витор Барбоза
Сборная Бразилии
ЧМ-2026
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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