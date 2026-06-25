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Шаронов рассказал, какого игрока не хватает сборной Бразилии

Бывший тренер "Рубина" Роман Шаронов высказался о текущем составе сборной Бразилии.
Фото: Getty Images
Российский специалист заявил, что у южноамериканской национальной команды нет опорного полузащитника конструктивного плана.

"Карло Анчелотти отлично выстроил отношения с игроками, с топами бразильскими. На индивидуально сильных игроков и была ставка.

Но этой сборной не хватает опорного полузащитника конструктивного плана. Каземиро не тот игрок. У них больше индивидуальных действий, чем командных", - сказал Шаронов в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 25 июня, сборная Бразилии провела свой последний матч в рамках группового этапа чемпионата мира-2026: подопечные Карло Анчелотти разгромили Шотландию со счетом 3:0. Ранее южноамериканцы одержали победу над Гаити (3:0) и сыграли вничью с Марокко (1:1).

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