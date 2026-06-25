Трамп: ЧМ-2026 устанавливает рекорды посещаемости

Президент США Дональд Трамп оценил ход ЧМ-2026, который проходит на территории Соединённых Штатов, Канады и Мексики.

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- Турнир устанавливает рекорды посещаемости, телевизионные рекорды, каких раньше не было. Кто бы мог подумать, что это случится! Говорят, что футбол - не главный для нас вид спорта, но это происходит. И я хочу поздравить с этим моего друга, президента ФИФА Джанни Инфантино, - передаёт слова Трампа USA Today.

По его словам, турнир уже превзошёл ожидания по интересу со стороны болельщиков.Мировое первенство проходит с 11 июня по 19 июля. Турнир принимают сразу три страны - США, Канада и Мексика