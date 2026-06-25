Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Шотландия
0 - 3 0 3
БразилияЗавершен
Марокко
4 - 2 4 2
ГаитиЗавершен
ЮАР
1 - 0 1 0
Южная КореяЗавершен
Чехия
0 - 3 0 3
МексикаЗавершен
Эквадор
23:00
ГерманияНе начат
Кюрасао
23:00
Кот-д`ИвуарНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
0 - 1 0 1
Нефтехимик1 тайм
Краснодар
5 - 1 5 1
ПСК2 тайм

Трамп: ЧМ-2026 устанавливает рекорды посещаемости

Президент США Дональд Трамп оценил ход ЧМ-2026, который проходит на территории Соединённых Штатов, Канады и Мексики.
Фото: Getty Images
По его словам, турнир уже превзошёл ожидания по интересу со стороны болельщиков.

- Турнир устанавливает рекорды посещаемости, телевизионные рекорды, каких раньше не было. Кто бы мог подумать, что это случится! Говорят, что футбол - не главный для нас вид спорта, но это происходит. И я хочу поздравить с этим моего друга, президента ФИФА Джанни Инфантино, - передаёт слова Трампа USA Today.

Мировое первенство проходит с 11 июня по 19 июля. Турнир принимают сразу три страны - США, Канада и Мексика

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится