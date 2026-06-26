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Кержаков: то, что показывает Месси, - высочайший уровень

Александр Кержаков высоко оценил игру Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
По словам экс-форварда сборной России, капитан сборной Аргентины вновь демонстрирует футбол высочайшего уровня и полностью оправдывает свой статус.

- И то, что показывает Месси на этом чемпионате мира, его голевые свершения - это что-то на самом высоком уровне. Он просто подтверждает свой класс, - передаёт слова Кержакова "Чемпионат".

После двух туров Аргентина досрочно гарантировала себе место в плей-офф, обыграв Алжир (3:0) и Австрию (2:0). Все пять мячей в этих встречах забил Месси, который возглавляет гонку лучших бомбардиров турнира.

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