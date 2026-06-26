Экс-полузащитник сборной России дал прогноз на матч Франция - Норвегия

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- Скорее всего, команды порадуют результативностью. И те, и другие не будут отсиживаться в обороне. Мы вправе ждать голов. Мой выбор в пользу ставки "обе забьют + ТБ 2,5 голов", - приводит слова Семшова "ВсёПроСпорт"

По мнению эксперта, обе команды будут играть на победу, поэтому встреча должна получиться богатой на голевые моменты.Матч Франция - Норвегия состоится 26 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.