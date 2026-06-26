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Стало известно, как Катар привлекал болельщиков на матчи ЧМ-2026 - источник

Футбольная ассоциация Катара полностью взяла на себя расходы болельщиков, которые отправились поддерживать национальную команду на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Как пишет The Telegraph, поклонникам сборной оплатили перелёт, проживание в гостинице рядом со стадионом, а также билеты на матчи. Помимо этого, перед каждой игрой им вручали фирменные комплекты атрибутики, куда входили футболки, кепки и солнцезащитные очки с символикой национальной команды.

Сборная Катара не смогла пробиться в плей-офф турнира. Команда завершила групповой этап на последнем месте в группе, где также выступали Канада, Швейцария и Босния и Герцеговина.

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