Игрок "Балтики" считает, что Босния способна удивить на чемпионате мира

Защитник калининградской "Балтики" Элдар Чивич считает, что сборную Боснии и Герцеговины рано списывать со счетов на ЧМ-2026.



Фото: ФИФА

- Босния и Герцеговина преподнесет сюрпризы в плей-офф. У нашей страны хорошая команда, где собраны опытные и молодые игроки. Конечно, в 1/16 финала легко никому не будет, - передаёт слова Чивича "Спорт-Экспресс"

По мнению футболиста, команда способна создать проблемы любому сопернику и ещё может стать одним из открытий стадии плей-офф.На групповом этапе боснийская сборная набрала четыре очка и завершила выступление на третьей строчке, получив путёвку в 1/16 финала. Следующим соперником европейской команды станет сборная США, которая проводит домашний чемпионат мира.