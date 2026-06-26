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Бубнов отреагировал на победу Эквадора над Германией

Победа Эквадора над Германией в заключительном туре группового этапа чемпионата мира 2026 года впечатлила футбольного эксперта Александра Бубнова.
Фото: ФИФА
По его словам, уже в дебюте встречи стало понятно, что южноамериканская команда сможет добиться положительного результата.

- Эквадорцы с первых минут показали такое давление, что я сразу понял - они дожмут немцев. Теперь посмотрим, как эквадорцы, устроившие цирк после победы, сыграют в 1/16 финала, - написал Бубнов в своих соцсетях.

Напомним, матч завершился победой сборной Эквадора со счётом 2:1.

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