Бубнов отреагировал на победу Эквадора над Германией

Победа Эквадора над Германией в заключительном туре группового этапа чемпионата мира 2026 года впечатлила футбольного эксперта Александра Бубнова.



Фото: ФИФА

- Эквадорцы с первых минут показали такое давление, что я сразу понял - они дожмут немцев. Теперь посмотрим, как эквадорцы, устроившие цирк после победы, сыграют в 1/16 финала, - написал Бубнов в своих соцсетях.



По его словам, уже в дебюте встречи стало понятно, что южноамериканская команда сможет добиться положительного результата.Напомним, матч завершился победой сборной Эквадора со счётом 2:1.