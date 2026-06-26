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Кирьяков - о возможных договорных матчах на ЧМ: ребята перемигнулись - и им всё ясно

Российский тренер Сергей Кирьяков в интервью Rusfootball.info оценил вероятность договорных матчей на чемпионате мира-2026.
Фото: ФИФА
- Что Германия проиграла Эквадору, исключительно разница в мотивации?

- Ну, конечно. Совсем не шевелились. Будто другая команда, чем та, что пятью днями раньше перевернула игру с Кот д Ивуаром. Хотя состав был оптимальным. Но немцы и когда я играл в Германии, никогда не ставили условных резервистов – даже в самых проходных кубковых встречах. Но здесь надо похвалить Эквадор, который сумел реализовать превосходство в мотивации.

- Гроссмейстерская ничья во встрече австралийцев с парагвайцами – плод незатейливой договоренности?

- Все на уровне игроков. Понятно, ни тренеры, ни федерации ни о чем не договариваются. Ребята перемигнулись на поле, и им все ясно. Казнить за это точно нельзя. Еще в 82-м немцы с австрийцами, как помню, исполнили. Через 10 лет на Евро, где я играл, шведы с датчанами. Так что не эти первые, не эти последние.

- Сегодня что-то похожее может случиться в поединке Египет – Иран?

- Не думаю. Здесь три очка иранцам на данный момент ничего не гарантируют. Думаю, от ножа.

- В запутанной испанской группе каким вам видится расклад?

- Испания с Уругваем на ничью точно играть не станет, тем более южноамериканцев она может и не устроить. Де ла Фунте чуть поменяет «основу», я был дал отдых Ямалю, но там все смоделировано под победу в каждом матче. Во второй встрече этой группы Кабо-Верде и с тремя очками наверняка займет второе место. По моим ощущениям африканцы вполне способны поймать саудитов на контратаке.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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